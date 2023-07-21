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Общество

В соседней с Пензенской области выявлена холера

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Рядом с Пензенской областью, в Рассказовском районе Тамбовской, 20 июля был выявлен возбудитель холеры у трудового мигранта, прибывшего из Индии. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

У мужчины были признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии. В кратчайшие сроки провели лабораторные исследования и выявили холероподобный возбудитель.

Мигранта экстренно госпитализировали в специализированное медучреждение, его состояние удовлетворительное. Специалисты установили контактных лиц, за ними ведется медицинское наблюдение.

По данным телеграм-канала Shot, на пятницу, 21 июля, положительные анализы сдали уже 2 человека (оба приехали из Индии), а симптомы наблюдаются еще у нескольких.

Холера является острым инфекционным заболеванием с фекально-оральным механизмом передачи. В типичных случаях у пациентов наблюдаются диарея и рвота, быстро приводящие к обезвоживанию. Без лечения болезнь способна привести к летальному исходу.

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