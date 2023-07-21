На улице Злобина в Пензе завершены работы по благоустройству

21.07.2023 | 09:25

«РКС-Пенза» продолжает асфальтировку участков улично-дорожной сети после завершения земляных работ, связанных с устранением аварийных ситуаций. В четверг, 20 июля, специалисты предприятия завершили ремонт колодцев и асфальтировку на проезжей части на улице Злобина.

«На данном участке находятся сразу несколько колодцев, рядом с которыми после зимы произошло большое количество просадок асфальтового покрытия. Это вызывало массу неудобств для автомобилистов, им приходилось объезжать проблемные участки, что повышало риск возникновения аварийных ситуаций», - пояснил технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.

Теперь эта проблема решена: специалисты Горводоканала отремонтировали все колодцы и заасфальтировали примыкания к ним.

Ремонт колодцев - важное для компании направление в теме благоустройства. Так, за 2022 год специалисты «РКС-Пенза» отремонтировали 120 водопроводных колодцев и 284 канализационных, восстановили благоустройство на 287 объектах.