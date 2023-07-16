В Пензенской области лучшим следователем признали женщину

В Управлении МВД России по Пензенской области состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников следственных органов. В нем приняли участие 10 человек - представители городских и районных подразделений полиции.
Как рассказали в УМВД, следователи - это прежде всего юристы, а выезжая на место происшествия, они являются руководителями следственно-оперативной группы, так что знают работу и оперативника, и криминалиста.
«С помощью работы следователя доказывается вина подозреваемого или его невиновность», - подчеркнули в управлении.
В ходе конкурса полицейские продемонстрировали специальную, технико-криминалистическую и медицинскую подготовку, навыки владения табельным оружием и приемами борьбы.
В итоге лучшим следователем Пензенской области признали Эльвиру Сайфулину из следственного отдела ОМВД России по Кузнецкому району. В сентябре она поедет на всероссийский конкурс профессионального мастерства, который пройдет в Нижегородской академии МВД РФ.
Второе место также заняла женщина - Евгения Мухина из отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 2 СУ УМВД России по г. Пензе. Третьим стал Руслан Понамарев - старший следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Пензенской области.
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