Десятки тысяч зрителей собираются увидеть «Огни Спутника»

14.07.2023 | 15:22

С 24 по 30 июля в Городе Спутнике пройдет четвертый межрегиональный фестиваль фейерверков и фаер-шоу «Огни Спутника».

Впервые одно из самых ярких мероприятий года в Пензенской области будет длиться целую неделю. Грандиозное событие в честь 25-летия строительного холдинга «Термодом» планируют посетить зрители с разных концов России.

Ежедневно по будням зрителей ждет фаер-шоу в 21:40 на пляже Города Спутника и салют над акваторией в 21:50.

29 июля в течение всего дня на набережной будут работать концертно-развлекательные и спортивные площадки:

10:00 - красочный забег по тропе здоровья, массовый фан-ран;

15:00 - пенная дискотека на фонтанной площади;

16:00 - фестиваль воздушных змеев;

15:00-18:00 - областной фестиваль красок на фонтанной площади;

18:30-20:30 - вокальный конкурс на главной сцене, праздничная концертная программа;

21:40 - фаер-шоу.

Завершит вечер зрелищное пиротехническое шоу от команд из Волгограда, Калуги, Ростова-на-Дону и Пензы. Победителя «Огней Спутника» выберет профессиональное жюри.

Фестиваль завершится 30 июля на пляже Города Спутника пенной дискотекой, фаер-шоу и салютом с воды.

Ожидается, что мероприятие, которое проходит при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», посетит до 50 тысяч человек.

В этом году следить за происходящим можно будет также в режиме онлайн. Интернет-трансляция будет доступна на ютуб-канале @termodom_penza: каждый день с 20:00 до 22:00, в субботу - с 21:00 до 23:00.

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