Жителей Пензенской области ждет прохладный день

12.07.2023 | 07:55

В среду, 12 июля, в Пензенской области, сохранится осенняя прохлада. Неблагоприятных погодных явлений не прогнозируется.

Как сообщает пензенский гидрометеоцентр, утром температура воздуха будет +12…+17 градусов. Малооблачно, умеренный юго-западный ветер.

Днем ожидается переменная облачность. Вероятность осадков мала. Воздух прогреется до +17…+21 градуса.

Вечером также без осадков, термометр покажет +14…+17 градусов.

Судя по прогнозам, жаркая погода пока не вернется в регион. Пензенцам придется вспомнить о теплой одежде и зонтах.