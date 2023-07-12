Банки будут возвращать украденные мошенниками деньги, но через год

12.07.2023 | 08:41

Через год после опубликования вступит в силу закон, обязывающий банки возвращать клиентам деньги, которые похитили мошенники.

Документ во вторник, 11 июля, приняла Госдума РФ. Он направлен на совершенствование механизма противодействия хищения средств с банковских счетов, пишет РИА Новости.

Закон должен защитить граждан, которые становятся жертвами аферистов, применяющих методы социальной инженерии. Пострадавшие добровольно переводят накопления злоумышленникам.

После вступления в силу закона сделать это будет не так просто. Банки обяжут до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, сверяться с базой данных Центробанка. Если средства переводят на счета, к которым есть вопросы, или же сомнительными кажутся сами операции, финансовое учреждение приостановит такие транзакции на два дня.

«Кроме того, банки должны будут отключать дистанционное обслуживание мошенника, если появится информация от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. Получать эту информацию будет Банк России, а затем доводить ее до кредитных организаций», - отмечает издание со ссылкой на главу департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова.

В законе уточняется механизм возврата похищенных денег. Центральный банк РФ создаст базу мошеннических счетов, к которой даст доступ другим российским банкам. Если финансовое учреждение все же переведет средства на один из таких счетов, то будет обязано возместить потерянное клиентом в полном объеме.

На возврат дается 30 дней с момента подачи заявления пострадавшим и 60 дней - при трансграничном переводе.