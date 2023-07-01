Сетевое издание|18+|Суббота|1 июл 2023|16:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Россиянам объяснили, может ли «сгореть» неиспользованный отпуск

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По данным исследований, почти половина россиян не могут использовать отпуск из-за занятости на работе.

Категорически не успевают отгулять положенное 17 процентов, еще 27 процентов респондентов раскрыли, что стараются использовать отпуск, но «не всегда получается». Это следует из результатов опроса сервиса «Зарплата.ру», пишет ТАСС.

Специалисты Роструда объяснили, что происходит с неиспользованными днями отпуска.

В ведомстве отметили, что если человек по какой-то причине не смог пойти в отпуск, дни перенесут на другой год.

«Если же вы не были в ежегодном оплачиваемом отпуске в течение двух лет подряд, работодатель, согласно закону, обязан отправить вас отдохнуть», - подчеркнули в Роструде.

В заслуженном отпуске не могут отказать, если сотрудник:

- младше 18 лет;

- трудится на вредном производстве;

- работает в опасных условиях.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте