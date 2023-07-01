Россиянам объяснили, может ли «сгореть» неиспользованный отпуск

01.07.2023 | 13:50

По данным исследований, почти половина россиян не могут использовать отпуск из-за занятости на работе.

Категорически не успевают отгулять положенное 17 процентов, еще 27 процентов респондентов раскрыли, что стараются использовать отпуск, но «не всегда получается». Это следует из результатов опроса сервиса «Зарплата.ру», пишет ТАСС.

Специалисты Роструда объяснили, что происходит с неиспользованными днями отпуска.

В ведомстве отметили, что если человек по какой-то причине не смог пойти в отпуск, дни перенесут на другой год.

«Если же вы не были в ежегодном оплачиваемом отпуске в течение двух лет подряд, работодатель, согласно закону, обязан отправить вас отдохнуть», - подчеркнули в Роструде.

В заслуженном отпуске не могут отказать, если сотрудник:

- младше 18 лет;

- трудится на вредном производстве;

- работает в опасных условиях.