Главу администрации города Белинского оштрафовали за волокиту

Общество

Главу администрации города Белинского оштрафовали за волокиту
Печать
Telegram

Жительница города Белинского была вынуждена обратиться в прокуратуру за защитой своих прав.

В марте женщина пожаловалась в городскую администрацию на соседку, которая, по ее мнению, незаконно возвела надворные постройки, и потребовала снести их.

Ей дали ответ: с 1 января 2023 года полномочия по приведению объектов в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства переданы в региональное правительство.

«При этом обращение не было направлено в установленный срок для рассмотрения в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит его разрешение», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан мировой судья оштрафовал главу администрации города Белинского на 5 тысяч рублей. Также ему внесено прокурорское представление.

Постановление вступило в законную силу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
белинский администрация штраф
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!