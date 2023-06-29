Главу администрации города Белинского оштрафовали за волокиту

Жительница города Белинского была вынуждена обратиться в прокуратуру за защитой своих прав.

В марте женщина пожаловалась в городскую администрацию на соседку, которая, по ее мнению, незаконно возвела надворные постройки, и потребовала снести их.

Ей дали ответ: с 1 января 2023 года полномочия по приведению объектов в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства переданы в региональное правительство.

«При этом обращение не было направлено в установленный срок для рассмотрения в уполномоченный орган, в компетенцию которого входит его разрешение», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан мировой судья оштрафовал главу администрации города Белинского на 5 тысяч рублей. Также ему внесено прокурорское представление.

Постановление вступило в законную силу.