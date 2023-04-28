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Общество

Стали известны перспективы трех стадионов Пензы

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О судьбе трех пензенских стадионов - «Труд», «Первомайский» и «Локомотив» - рассказал на сессии гордумы в пятницу, 28 апреля, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков.

«Стадион «Труд» находится в ведомстве Министерства спорта Пензенской области, а конкретно - центра спортивной подготовки. Какие на него планы? Понятно, что требуются большие вложения, но планы есть», - доложил спикер.

По его словам, на одном из крупнейших городских стадионов, «Первомайском», предполагается ремонт игрового поля. Кроме того, 80 млн рублей будет направлено на ремонт беговых дорожек, которые сейчас находятся в ненадлежащем состоянии.

«Это единственный открытый стадион с беговыми дорожками. В этом году они будут отремонтированы за счет федеральных средств», - сообщил Чесноков.

Также он проинформировал, что на стадионе «Локомотив» начинается строительство ФОКа для игровых видов спорта с искусственным полем с подогревом. «Это та часть земли, которая передана в минспорт», - пояснил докладчик.

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Источник — фото pixabay.com
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