Как предотвратить взрыв телефона: шесть советов

27.04.2023 | 16:15

В России участились случаи возгорания аккумуляторов, на которых работают устройства, постоянно используемые людьми. В опасности каждый, ведь все носят гаджеты в кармане, держат на столе, в сумке или в руках. Как их правильно эксплуатировать, чтобы минимизировать риски, рассказали в Роскачестве.

Все гаджеты работают на литий-ионных аккумуляторах. «Этот тип электрического аккумулятора отличается своей универсальностью, высокой плотностью энергии и неприхотливостью в плане обслуживания. Однако, например, из-за резкого перепада температуры литий-ионная батарея начинает вырабатывать газ, аккумулятор «надувается», а в редких случаях можно обнаружить течь. К тому же любое повреждение или удар могут привести к чрезмерному нагреву батареи, что может повлечь за собой взрыв», - сообщили специалисты.

Чтобы предотвратить взрыв устройств, после которого сгорают машины, дома, а люди получают ожоги, нужно соблюдать несколько правил.

Во-первых, необходимо пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками. Во-вторых, нельзя допускать перегрева гаджета: оставлять его под прямыми лучами солнца или под подушкой.

В-третьих, не нужно во время зарядки запускать энергоемкие игры и «тяжелые» для устройства процессы (это двойной перегрев).

В-четвертых, стоит отказаться от использования гаджета во время занятий активным спортом: аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений.

В-пятых, не надо носить гаджет в заднем кармане одежды. Если сесть на жесткую поверхность, возникнет риск взрыва аккумулятора от механического повреждения.

«Если ваш аккумулятор уже вздулся, ни в коем случае его не используйте, ведь там уже происходят химические реакции, которые могут повлечь за собой взрыв батареи», - предупредили специалисты.