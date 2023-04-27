Сетевое издание|18+|Четверг|27 апр 2023|17:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Как предотвратить взрыв телефона: шесть советов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России участились случаи возгорания аккумуляторов, на которых работают устройства, постоянно используемые людьми. В опасности каждый, ведь все носят гаджеты в кармане, держат на столе, в сумке или в руках. Как их правильно эксплуатировать, чтобы минимизировать риски, рассказали в Роскачестве.

Все гаджеты работают на литий-ионных аккумуляторах. «Этот тип электрического аккумулятора отличается своей универсальностью, высокой плотностью энергии и неприхотливостью в плане обслуживания. Однако, например, из-за резкого перепада температуры литий-ионная батарея начинает вырабатывать газ, аккумулятор «надувается», а в редких случаях можно обнаружить течь. К тому же любое повреждение или удар могут привести к чрезмерному нагреву батареи, что может повлечь за собой взрыв», - сообщили специалисты.

Чтобы предотвратить взрыв устройств, после которого сгорают машины, дома, а люди получают ожоги, нужно соблюдать несколько правил.

Во-первых, необходимо пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками. Во-вторых, нельзя допускать перегрева гаджета: оставлять его под прямыми лучами солнца или под подушкой.

В-третьих, не нужно во время зарядки запускать энергоемкие игры и «тяжелые» для устройства процессы (это двойной перегрев).

В-четвертых, стоит отказаться от использования гаджета во время занятий активным спортом: аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений.

В-пятых, не надо носить гаджет в заднем кармане одежды. Если сесть на жесткую поверхность, возникнет риск взрыва аккумулятора от механического повреждения.

«Если ваш аккумулятор уже вздулся, ни в коем случае его не используйте, ведь там уже происходят химические реакции, которые могут повлечь за собой взрыв батареи», - предупредили специалисты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте