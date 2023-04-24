Новости «Термодома»: тропа открытий в Городе Спутнике

24.04.2023 | 16:14

«Термодом» продолжает рассказывать о том, как благодаря усилиям строительного холдинга жизнь тысяч людей становится более комфортной.

Несколько важных событий происходит на тропе здоровья «Ритм» в Городе Спутнике. Конкретно - в новой части тропы, которую «Термодом» за свой счет продлил в конце 2022 года.

Сейчас там большое скопление строительной техники, активно идут работы по обустройству умной спортивной площадки. Она станет первой подобной в Пензенской области. Это кластер спортивных объектов - от футбола до стритбола - с местами для зрителей и виртуальным тренером-помощником.

Рядом с умной площадкой появится еще один пляж для Города Спутника.

Также в этом году запланировано открытие на тропе здоровья специальной зоны для выгула домашних животных. Это будет асфальтированный участок с оборудованием для дрессировки собак.

В юбилейный для строительного холдинга год новостей «Термодома» будет еще больше.

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