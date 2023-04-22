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Общество

Матери бойца рассказали, как кормят участников спецоперации

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На горячую линию Национального центра управления обороной РФ продолжают звонить родственники мобилизованных военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Об одном из таких обращений рассказали на брифинге в пятницу, 21 апреля. Мать бойца просила рассказать, как питается ее сын.

«Дя всех военнослужащих организовано трехразовое питание с приготовлением горячей пищи. Осуществляется своевременный подвоз свежего хлеба и чистой воды из проверенных водоисточников. Организовано своевременное восполнение запасов из района передачи материальных средств с привлечением специальной техники», - разъяснили обеспокоенной женщине.

При этом запасы продовольствия позволяют обеспечить для военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО, полноценный рацион.

«По всем фактам и поступающим обращениям граждан ведется точечная работа. Каждая проблема, требующая длительного разбирательства, ставится на отдельную линейку контроля до ее полного разрешения», - добавили в Минобороны РФ.

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Источник — фото z.mil.ru
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