Матери бойца рассказали, как кормят участников спецоперации

На горячую линию Национального центра управления обороной РФ продолжают звонить родственники мобилизованных военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
Об одном из таких обращений рассказали на брифинге в пятницу, 21 апреля. Мать бойца просила рассказать, как питается ее сын.
«Дя всех военнослужащих организовано трехразовое питание с приготовлением горячей пищи. Осуществляется своевременный подвоз свежего хлеба и чистой воды из проверенных водоисточников. Организовано своевременное восполнение запасов из района передачи материальных средств с привлечением специальной техники», - разъяснили обеспокоенной женщине.
При этом запасы продовольствия позволяют обеспечить для военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО, полноценный рацион.
«По всем фактам и поступающим обращениям граждан ведется точечная работа. Каждая проблема, требующая длительного разбирательства, ставится на отдельную линейку контроля до ее полного разрешения», - добавили в Минобороны РФ.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀