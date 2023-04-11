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Общество

Пензенская область лидирует по «вымыванию» молодежи с рынка труда

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С декабря 2021 по декабрь 2022 года число трудящихся россиян в возрасте до 35 лет сократилось на 1,33 млн человек. До этого столь масштабное «вымывание» молодежи с рынка труда наблюдалось лишь по итогам пандемийного 2020 года, когда оно достигало 1,34 млн человек.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанное на данных Росстата.

Пензенская область лидирует среди регионов страны по показателю снижения численности работающих молодых людей - в среднем их стало меньше на 19,5% по сравнению с 2021 годом.

На втором месте - Новгородская область, где зафиксировано сокращение на 16,8%. Москва оказалась на третьем месте, лишившись каждого седьмого работника в категории до 30 лет. Аналогичная ситуация отмечается в Подмосковье и Санкт-Петербурге (уменьшение - 12,4%).

В 11 субъектах количество работающей молодежи увеличилось. Среди них - Чукотский автономный округ (+12,4%), Архангельская область (+8,1%), Карачаево-Черкесия (+7,2%), Чечня (+6,9%), Тува (+6,3%), Алтай (+5,15%).

Причинами дефицита молодежи на рынке труда эксперты называют низкую рождаемость в последнее десятилетие прошлого века. Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что численность молодых работников непрерывно сокращается с начала 2010-х годов, когда возрастной порог в 30 лет начали переступать родившиеся в 1980-е, а на рынок труда стали приходить представители немногочисленного поколения 1990-х.

Второй причиной нехватки молодых работников эксперты называют более высокие показатели безработицы в молодых группах. Если к концу 2022 года безработица в среднем по стране составляла 3,7%, то в группе 20-24 лет - 12,5%, 25-29 лет - 4,8%, 30-34 лет - 4,4%, а для более старших возрастов она была уже 2,9% и ниже.

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Источник — фото pixabay.com
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