Синоптики пообещали холодную Пасху в Пензенской области

Начало следующей недели, по прогнозам синоптиков, ознаменуется майскими температурами. Днем воздух прогреется до +14…+17 градусов.
Ночью будет намного прохладнее: +1…+5.
10, 11 и 12 апреля осадков не ожидается. Вероятно, будет солнечная, малооблачная погода, с ветром до 5 м/с.
Днем в четверг, 13 апреля, возможен дождь, а также ветер до 15 м/с. 14-го ожидается похолодание и осадки. Синоптики предупреждают, что днем столбик термометра не преодолеет отметку в +10 градусов.
Ночью в эти дни местами возможны заморозки.
Пасхальные выходные, по прогнозам, будут прохладными. Вероятна пасмурная погода, днем +5…+10.
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