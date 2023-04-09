Синоптики пообещали холодную Пасху в Пензенской области

09.04.2023 | 15:32

Начало следующей недели, по прогнозам синоптиков, ознаменуется майскими температурами. Днем воздух прогреется до +14…+17 градусов.

Ночью будет намного прохладнее: +1…+5.

10, 11 и 12 апреля осадков не ожидается. Вероятно, будет солнечная, малооблачная погода, с ветром до 5 м/с.

Днем в четверг, 13 апреля, возможен дождь, а также ветер до 15 м/с. 14-го ожидается похолодание и осадки. Синоптики предупреждают, что днем столбик термометра не преодолеет отметку в +10 градусов.

Ночью в эти дни местами возможны заморозки.

Пасхальные выходные, по прогнозам, будут прохладными. Вероятна пасмурная погода, днем +5…+10.