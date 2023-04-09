Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 апр 2023|21:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Синоптики пообещали холодную Пасху в Пензенской области

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Начало следующей недели, по прогнозам синоптиков, ознаменуется майскими температурами. Днем воздух прогреется до +14…+17 градусов.

Ночью будет намного прохладнее: +1…+5.

10, 11 и 12 апреля осадков не ожидается. Вероятно, будет солнечная, малооблачная погода, с ветром до 5 м/с.

Днем в четверг, 13 апреля, возможен дождь, а также ветер до 15 м/с. 14-го ожидается похолодание и осадки. Синоптики предупреждают, что днем столбик термометра не преодолеет отметку в +10 градусов.

Ночью в эти дни местами возможны заморозки.

Пасхальные выходные, по прогнозам, будут прохладными. Вероятна пасмурная погода, днем +5…+10.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте