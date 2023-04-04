В Пензенской области уменьшилось число воспитанников детсадов

04.04.2023 | 17:04

В Пензенской области в 2022 году число воспитанников детских дошкольных образовательных организаций составило 52 418. Это на 7% меньше, чем в 2021-м.

Согласно информации Пензастата, в детских садах имелось 58 319 мест. По сравнению с 2021 годом региону удалось увеличить их количество на 4,6%.

На 100 мест приходилось 90 воспитанников, что можно счесть улучшением ситуации, ведь в позапрошлом году показатель был другой: 101 воспитанник на 100 мест.

В Пензастате отметили, что 80,1% городских детей (или 42 000) посещают дошкольные учреждения. В сельской местности доля воспитанников значительно ниже - 19,9% (10 400).

Воспитанием и уходом за детьми в регионе занималось 11 200 человек. Из них 5 500 имели педагогическое образование (5 600 - в 2021 году).

«Высшее педагогическое образование имеют 60,8% педагогов, среднее педагогическое образование - 35,7%. Педагогический стаж более 20 лет имеют 41,2% работников», - уточнили в Пензастате.