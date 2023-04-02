Синоптики порадовали жителей региона прогнозом погоды

На предстоящей неделе в Пензенской области обещают благоприятную погоду. Синоптики не прогнозируют ливней, существенного похолодания и других явлений, портящих весеннее настроение.
В понедельник, вторник и среду днем столбик термометра покажет от +12 до +16 градусов. Ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до +3…+5. Во вторник возможны небольшие осадки.
В четверг и пятницу немного похолодает: днем термометр покажет +8…+11, ночью +1…+5. Ветер может усилиться, однако дождей синоптики не обещают.
Ночь на субботу будет самой холодной на неделе: -1…0. Днем распогодится, выглянет солнце, температура поднимется до +10.
В воскресенье, которое будет Вербным, ожидается дневная температура до +12…+14 градусов. Без осадков, но вероятна пасмурная погода.
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