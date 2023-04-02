Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 апр 2023|17:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Синоптики порадовали жителей региона прогнозом погоды

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На предстоящей неделе в Пензенской области обещают благоприятную погоду. Синоптики не прогнозируют ливней, существенного похолодания и других явлений, портящих весеннее настроение.

В понедельник, вторник и среду днем столбик термометра покажет от +12 до +16 градусов. Ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до +3…+5. Во вторник возможны небольшие осадки.

В четверг и пятницу немного похолодает: днем термометр покажет +8…+11, ночью +1…+5. Ветер может усилиться, однако дождей синоптики не обещают.

Ночь на субботу будет самой холодной на неделе: -1…0. Днем распогодится, выглянет солнце, температура поднимется до +10.

В воскресенье, которое будет Вербным, ожидается дневная температура до +12…+14 градусов. Без осадков, но вероятна пасмурная погода.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте