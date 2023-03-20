Кузнечане разрушили дамбы, защищавшие их от большой воды

20.03.2023 | 16:37

Такой паводок, с которым столкнулся Кузнецк, старожилы видели в последний раз 26 лет назад.

Об этом на совещании в администрации города в понедельник, 20 марта, рассказал мэр Сергей Златогорский.

По его словам, от жителей поступило больше сотни обращений, связанных с подтоплением. Помогали прежде всего там, где ситуация была критической.

Сейчас обстановка стабилизировалась. Прогноз погоды (до четверга синоптики не обещают осадков) дает надежду на значительное улучшение. Златогорский распорядился начать убирать улицы и территории, где побывала вода.

«Одним из факторов, который сыграл против нас в этом паводковом сезоне, стало то, что не работала Евлашевская плотина. Она выведена из эксплуатации, и, как я понимаю, в этом году там должен быть проведен капитальный ремонт», - пояснил мэр.

Он добавил, что плотина помогала сдерживать воду в паводок. Если по какой-то причине ее не удастся привести в порядок к следующей зиме, то придется исходить из того, что Кузнецку вновь будет грозить подтопление весной.

«Тогда готовиться будем совершенно по-другому», - резюмировал Сергей Златогорский.

Также он раскритиковал кузнечан, которые «расслабились» от жизни без паводка. На дамбах, возведенных вдоль Труева, появились хозпостройки, огороды, местами сооружения оказались срезаны.

«Выдать предписания гражданам, которые похозяйничали, зафиксировать все эти истории. Компенсация ущерба. Все это должно восстанавливаться. Если кто неразумный попадется, то в судебном порядке [заставить]», - указал мэр.