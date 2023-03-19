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Общество

Аналитики рассказали, кто может похвастать крепким сном по ночам

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Крепче других по ночам спят мужчины, молодежь, а также те, кто удовлетворен своими доходами. К таким выводам пришли аналитики ВЦИОМ.

Исследование показало, что 51% опрошенных спит без пробуждений. Показатель в течение нескольких лет остается почти неизменным, хотя значительно ниже, чем в 2016 году, когда о крепком сне рассказали 61% респондентов.

42% граждан заявили, что неоднократно просыпаются по ночам.

«Крепким сном чаще могут похвастаться мужчины (60% vs 44% женщин) и молодежь (64% и 61% 18-24-летних и 25-34-летних): с возрастом процент сталкивающихся с частыми пробуждениями растет и максимум приходится на группу 65+ (54%). Хороший сон также чаще сопровождает тех, кто доволен своими доходами (61% vs 40% среди тех, кто характеризует свое материальное положение как плохое)», - отметили специалисты.

Что касается хорошего расположения духа и бодрости после пробуждения, то в их наличии признались 36% опрошенных. По словам исследователей, этот показатель почти не меняется за годы наблюдений.

В плохом настроении встают по утрам 15%, а 44% просыпаются с нейтральными эмоциями.

Аналитики пришли к выводу, что за пять лет уменьшилось количество людей, которые не верят в вещие сны: 39% - в 2023 году, 55% - в 2018-м. 69% респондентов сообщили, что они никогда не заглядывают в сонники, пытаясь растолковать то, что увидели ночью.

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