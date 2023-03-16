Эксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке дачи

16.03.2023 | 10:16

Март - месяц, когда многие пензенцы задумываются о покупке дачи: скоро придет время высаживать в грунт рассаду. Да и не всем сейчас по карману отдых за пределами региона, а тем более страны. Кроме того, многие хотят вывезти «на травку» детей и внуков, чтобы молодое поколение дышало свежим воздухом и питалось экологически чистыми овощами, фруктами и ягодами.

На сайте бесплатных объявлений разброс цен на дачи весьма значителен. Так, за небольшие домики на окраинах Пензы (Нефтяник, Согласие, Барковка) просят от 330 тыс. до 1,7 млн рублей.

О том, какими критериями следует руководствоваться при покупке дачи, рассказали «Известиям» эксперты по недвижимости.

Так, специалист Елена Мищенко рекомендует в первую очередь обратить внимание на земельный участок: его состояние, местоположение, вид разрешенного использования, наличие нормального круглогодичного подъезда и коммуникаций.

«Идеальный вариант - ровный участок правильной прямоугольной либо квадратной формы с уже подведенными коммуникациями и круглогодичным подъездом без подтоплений в межсезонье», - уточнила Мищенко.

При осмотре дома следует обратить внимание как на фасад, фундамент и стены, так и на внутреннее состояние: пол, перекрытия, проводку, теплоизоляцию, вентиляцию, систему отопления.

Елена Мищенко особо подчеркнула, что на недвижимость должны быть все бумаги: свежая выписка из ЕГРН, правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, договор дарения и т. д.), кадастровый паспорт строения и земельного участка, технический паспорт дома с поэтажным планом, технический паспорт домовладения, договоры на подключение к коммуникациям и справки об отсутствии задолженности за их использование.

Эксперт Мария Румянцева рекомендовала рассчитать, сколько времени уходит на поездку от городской квартиры или места работы до дачи. Она также посоветовала изучить экологическую карту района, чтобы убедиться, что рядом нет свалки или промышленного предприятия.

По мнению Румянцевой, для огорода, теплиц, детской площадки и газона лучше подобрать ровный участок. А любителям гротов и искусственных водоемов подойдет сложный гористый рельеф.

Важно также убедиться в том, что кадастровый план земли соответствует действительности. Чтобы впоследствии не возникало трений с соседями или администрацией, лучше самостоятельно пригласить кадастрового инженера и проверить границы участка.

Независимый финансовый эксперт Александр Патешман советует перед покупкой изучить место по отзывам в интернете, чтобы узнать мнение самих дачников.

«Если что-то плохое случается, то об этом вы точно сразу узнаете, например как часто бывают перебои с электричеством и водой, насколько хорошо ловит сеть, какой урожай собирают соседи», - пояснил он.

Кроме того, эксперт предупредил: если рядом с участком есть заброшенные дома, то в них могут поселиться бродяги или произойти пожар.

А вот юрист Роман Чернышов посоветовал перед покупкой дачи проверить собственника на предмет его платежеспособности, особенно если дача продается ниже рыночной стоимости. Это связано с тем, что признание продавца банкротом может повлечь признание договора купли-продажи дачи или земельного участка недействительным. Покупателю придется вернуть недвижимость, однако вряд ли он получит заплаченные деньги в полном объеме.

По словам Чернышова, на сайте службы судебных приставов можно посмотреть базу данных исполнительных производств, где указаны долги граждан, которые уже подтверждены судебным решением. Также информация имеется на официальном сайте районного или мирового суда по месту регистрации собственника. Кроме того, на сайте арбитражного суда региона можно проверить продавца на наличие возбужденного в отношении него дела о банкротстве.