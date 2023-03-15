Малолетних экстремистов и бродяг хотят помещать в специальные центры

15.03.2023 | 14:39

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов и глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предлагают расширить перечень оснований для помещения малолетних хулиганов-рецидивистов в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП).

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В пояснении к законопроекту отмечается, что Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» был принят еще в 1999 году, с тех пор моральные и ценностные установки подростков изменились. А безнаказанностью подростков все чаще пользуются совершеннолетние, которые вовлекают детей в преступления.

В России за повторное административное правонарушение могут назначить уголовное наказание, однако лишь тех, кому уже исполнилось 16 лет.

По мнению авторов документа, для тех подростков, которые несколько раз в течение года нарушают закон, необходимо предусмотреть новые основания для помещения в ЦВСНП.

Ими могут стать «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (статья 20.2 КоАП), «Производство и распространение экстремистских материалов» (статья 20.29 КоАП), а также пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской, экстремистской либо другой запрещенной федеральным законодательством атрибутики и символики.

Также предлагается помещать в центр временного содержания за мелкие хулиганство и кражу, нарушение правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте, а также за повреждение имущества на транспорте общего пользования. В любом случае основанием для помещения подростка в ЦВСНП будет решение суда.

Еще одним основанием для помещения подростка в центр временного содержания может быть систематическое бродяжничество, то есть уход с постоянного места жительства более трех раз в течение года.

Айрат Фаррахов подчеркнул, что концепция законопроекта направлена не на ужесточения наказания, а на защиту интересов, а также здоровья и жизни детей.

«Судебная практика показывает, что подростки могут быть помещены в такие центры на 2-3 дня. И этого бывает достаточно, чтобы повлиять на малолетнего хулигана», - отметил депутат.

В Пензенской области малолетние нарушители-рецидивисты нередко чувствуют себя безнаказанными. Так, 3 марта два 13-летних одноклассника «по приколу» позвонили в пожарную часть, и в школу немедленно прибыли пожарные, медики и полиция. Оба школьника уже состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Они не достигли возраста, с которого можно привлечь к административной ответственности, поэтому отвечать за них должны родители.