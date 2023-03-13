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Общество

Пособие по безработице планируют увеличить

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С 1 января 2024 года хотят повысить размер пособия по безработице. Это предусматривает внесенный в Госдуму законопроект, который 15 марта рассмотрят в первом чтении. Максимальная выплата лишившимся работы гражданам достигнет МРОТ.

«Согласно проекту, в центры занятости смогут обратиться не только безработные, но и те, кто работает, но ищет более подходящую должность. Службы занятости составят индивидуальный план работы с каждым обратившимся. Кому-то сразу предложат подходящее место, другие по желанию пройдут обучение и переподготовку или получат подъемные на открытие собственного дела», - пишет «Парламентская газета».

При этом подчеркивается, что особую поддержку станут оказывать участникам специальной военной операции, у них будет преимущественное право при подготовке, переквалификации, поиске работы.

Сейчас максимальное пособие по безработице составляет 12 792 рубля, а минимальное - 1 500. Самую большую сумму платят первые три месяца после увольнения, а следующие три месяца перечисляют по 5 000 рублей.

На максимальное пособие могут претендовать те, кто уволился в течение года до обращения в центр занятости и за этот год проработал хотя бы 26 недель. Минимальное сейчас полагается тем, кто впервые ищет работу, был предпринимателем, не работал больше года, уволен за дисциплинарные проступки.

«Новый законопроект о занятости предполагает, что прекратившие деятельность предприниматели и самозанятые получат право на максимальное пособие по безработице. При этом суммы хотят увеличить. Максимальную - до минимального размера оплаты труда, а минимальную - до 30 процентов от него. В 2023 году МРОТ равен 16 242 рублям. Выходит, что максимальное пособие может вырасти почти на 3,5 тысячи, а минимальное - больше чем в три раза - до 4 872 рублей», - уточняет газета.

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