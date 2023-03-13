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Общество

Пензенцы рассказали, как видят в будущем кинотеатр «Москва»

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Музей уходящей эпохи в бывшем кинотеатре «Москва» так и не появился. Помещение площадью почти 800 квадратных метров на первом этаже многоквартирного жилого дома выставлено на торги. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Заниматься продажей станет Министерство государственного имущества Пензенской области. Начальная цена - 31 миллион 776 тысяч рублей. Она определена в соответствии с законом о приватизации.

«Был заказан отчет независимого оценщика, который определил начальную стоимость для предмета торгов именно в таком объеме. Торги будут проводиться в электронной форме на повышение. Ориентировочно планируем провести торги 12-14 апреля», - сообщил министр государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов.

В аукционе могут принять участие как юридические, так и физические лица.

«Будет все открыто и понятно, какие цены предлагаются», - отметил Андрей Кудинов.

Затем объявят нового владельца бывшего кинотеатра. Как он распорядится помещением и будет ли сохранять внешний вид, покажет время. В любом случае все должно быть согласовано с жильцами дома и городской администрацией.

«Был кинотеатр, хотелось бы, чтобы он и остался», «Оставили бы кинотеатр - как память», «Можно библиотеку какую-нибудь, сейчас многие любят читать, как раз первый этаж», - выразили мнение пензенцы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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