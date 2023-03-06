В Пензе стартовали продажи еще одного дома ЖК «Новелла»

06.03.2023 | 16:57

Строительный холдинг «Термодом» открыл продажи в новом доме ЖК «Новелла». Здесь один подъезд и 14 жилых этажей, на первом расположился центр добрососедства.

По доброй традиции:

- вход в подъезд на уровне земли, чтобы было удобнее мамам с колясками, пожилым людям и велосипедистам;

- домофон в стеклянном тамбуре, чтобы искать ключи в теплом, сухом, светлом и не продуваемом ветром помещении;

- лапомойки и колясочные: в квартире не будет лишних вещей, а питомец придет домой с чистыми лапками;

- функциональные планировки: в каждой квартире продуманы несколько жизненных сценариев.

На старте продаж в холдинге «Термодом» всегда минимальные цены и самый широкий выбор планировок. Узнать больше можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Новэлла-1», ООО СЗ «Новэлла-2» и ООО СЗ «Термодом-групп». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.