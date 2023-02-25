В Пензе отметили день обретения Иверской иконы Божией Матери

25.02.2023 | 17:00

Потемневшее от времени лицо Богородицы - словно живое. Иконописец обладал большим талантом. Образ Иверской Божией Матери - один из старейших, что хранится в Покровском соборе. На аналой его выносят только в день праздника, посвященного иконе.

Это копия чудотворного лика. По преданию, оригинал был написан евангелистом Лукой и с начала XI века хранится в Греции, в монастыре на Афоне. С того момента он ни разу не покидал пределов святой обители, а в российских храмах находятся его списки.

«Потом уже были разные чудеса, и люди стали очень ее почитать, молиться ей, и, скажем так, она им помогала в различных нуждах: и в скорбях, и в болезнях, и были исцеления. Поэтому в народе она очень почитаема», - рассказал клирик Покровского архиерейского собора г. Пензы иерей Алексей Асташкин.

Иверскую икону иначе называют Вратарницей (охранительницей), потому она размещена над входом в монастырь Иверон.