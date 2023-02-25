Пензенцы оценили санкционное решение администрации США

Губернатор Пензенской области вошел в число игроков на международной политической арене. В ближайшее время он не увидит Белый дом и не сможет наблюдать за тем, как американский президент падает с трапа самолета: лидер США ввел против Олега Мельниченко персональные санкции и запретил ему въезд на территорию страны.
На абсурдное решение Джо Байдена глава региона отреагировал незамедлительно, о чем сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.
В черный список Олег Мельниченко попал вместе с главами еще 44 российских регионов. Одной из причин такого решения американского президента может быть то, что Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом в Запорожье. То, что Байден никогда оппонента в глаза не видел, не важно. Он вообще мало что вокруг себя замечает.
Проблемы со здоровьем у президента США, в том числе с психическим, уже ни для кого не секрет. Не ускользнул этот факт и от пензенцев.
«Лишнего болтать ему бы запретить. И мир восстановить во всем мире», «Надо бы ему тоже запретить въезд - это нормальная ответная мера», «Его менять нужно, потому что неадекватный уже, больной, могут быть всякие последствия», «Олег Владимирович туда не собирается», «Такой президент не может управлять огромной страной», - сошлись во мнениях горожане.
Так что прощай, Америка. В ближайшее время главам американского государства и российского региона теперь уже точно не встретиться.
Новости по теме
- В Пензенской области введен режим повышенной готовности
- Губернатор исполнит новогодние желания 4 детей
- Назван новый срок завершения строительства цирка в Пензе
- Губернатор прокомментировал процесс очищения органов власти
- Стартовала прямая линия с губернатором Пензенской области
- Объявлена дата прямой линии губернатора Олега Мельниченко
- Губернатор оценил подготовку региона к отопительному сезону
- Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов
- Олег Мельниченко: Бюджет на 2026 год сохранит социальную направленность
- Губернатор опубликовал фото из больницы
Последние новости
- На участке трассы М-5 на севере Пензы ограничат движение
- 15 декабря в Пензенской области снова будет ветрено и снежно
- Энергоснабжение в регионе полностью восстановлено
- Прокуратура выявила нарушения в содержании дороги Тамбов - Пенза
- В регионе диагноз «бесплодие» при диспансеризации выставили 383 раза
- В Пензе ликвидируют последствия субботних метелей
- Разлился мазут: на месте ЧП на станции Чаис работают экослужбы
- ЧП на станции Чаис: названо время, когда откроется движение поездов
- Утром 14 декабря без электричества оставались более 3 600 человек
- В Пензенской области света нет в 45 населенных пунктах
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!