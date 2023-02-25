Общество

Пензенцы оценили санкционное решение администрации США

Губернатор Пензенской области вошел в число игроков на международной политической арене. В ближайшее время он не увидит Белый дом и не сможет наблюдать за тем, как американский президент падает с трапа самолета: лидер США ввел против Олега Мельниченко персональные санкции и запретил ему въезд на территорию страны.

На абсурдное решение Джо Байдена глава региона отреагировал незамедлительно, о чем сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.

В черный список Олег Мельниченко попал вместе с главами еще 44 российских регионов. Одной из причин такого решения американского президента может быть то, что Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом в Запорожье. То, что Байден никогда оппонента в глаза не видел, не важно. Он вообще мало что вокруг себя замечает.

Проблемы со здоровьем у президента США, в том числе с психическим, уже ни для кого не секрет. Не ускользнул этот факт и от пензенцев.

«Лишнего болтать ему бы запретить. И мир восстановить во всем мире», «Надо бы ему тоже запретить въезд - это нормальная ответная мера», «Его менять нужно, потому что неадекватный уже, больной, могут быть всякие последствия», «Олег Владимирович туда не собирается», «Такой президент не может управлять огромной страной», - сошлись во мнениях горожане.

Так что прощай, Америка. В ближайшее время главам американского государства и российского региона теперь уже точно не встретиться.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
