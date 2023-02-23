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Общество

Пензенских водителей останавливали на дороге в честь праздника

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Сотрудницы отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области провели на дороге акцию, приуроченную к 23 Февраля.

Впервые с полосатыми жезлами на проезжую часть вышли женщины. Одним взмахом они останавливали мужчин-водителей у «Глобуса», но не за нарушение Правил дорожного движения, а просто так.

В прежние годы была распространена другая практика - инспекторы поздравляли автолюбительниц с 8 Марта, а вот представителям сильного пола такого внимания не уделяли.

Наверное, поэтому, поначалу они относились к остановке без видимых причин настороженно, но потом искренне благодарили за заботу и подарок.

«Первый раз в жизни! И так приятно. Спасибо огромное», - поблагодарил один из пензенцев.

«Уважаемые мужчины! Поздравляем вас с 23 Февраля! Желаем вам счастья, здоровья, удачи и, самое главное, безопасных дорог!» - обратилась к водителям старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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