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Общество

Из Пензы отправился очередной гуманитарный конвой

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Среди тяжелых бушлатов, военной обуви, снаряжения и сухих пайков необычно много детских вещей: одежда, зимние и весенние сапожки, памперсы, питание для малышей. В очередной гуманитарный конвой загрузили помощь не только мобилизованным из Пензенской области - машина везет вещи для эвакуированных жителей из новых регионов России. По пути к месторасположению бойцов автомобиль заедет к гражданским.

Все же основную часть гуманитарной помощи занимают вещи для бойцов. Вместе с грузом к месту проведения специальной военной операции отправилась заместитель председателя организации «Солдатская мать». Это не первый ее визит в зону боевых действий.

«Страшно. И начинаешь понимать, что страшно, когда подъезжаешь, видишь разбитые машины, сожженные дома, разрушенные. До слез страшно становится», - рассказала Ирина Жукова.

Теплых вещей, печей и прочего необходимого для обустройства быта хватает. Но, чтобы солдаты могли выполнять боевые задачи в непростых условиях, необходима техника, причем дорогостоящая.

«Поступила заявка от ребят из 3-го подразделения на тепловизоры, которые нужны в работе ночью. Надеюсь, что мы подобрали именно те, которые им нужны. Уверен, что они помогут в победе, чтобы ночью могли видеть то, что в принципе не видно», - сообщил председатель регионального отделения общественной организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

Продукты, которые повезли общественники-волонтеры, рассчитаны на долгое хранение: консервы, сухие пайки и так далее. Дорога занимает меньше суток, так что «Солдатская мать» приготовила и домашнюю еду.

«Все будет доставлено ребятам, все очень вкусное, думаю, их порадует. Это частичка тепла дома», - отметила председатель правления организации Ольга Клейменова.

Волонтеры доставят и письма школьников, а также видеопослания мобилизованным от их родных.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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