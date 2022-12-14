Собаки пензенцев должны соблюдать тишину во время вечернего выгула

14.12.2022 | 10:42

Жители Пензенской области, являющиеся владельцами собак, обязаны обеспечить тишину при выгуле питомцев. Речь идет о времени с 22:00 до 6:00 (с воскресенья по четверг) и с 23:00 до 6:00 (в пятницу и субботу).

Такие требования указаны в постановлении правительства области от 12 декабря 2022 года.

Также в обозначенный период времени в квартирах, где содержатся собаки, не должны слышаться рычание, лай и другой шум от четвероногих друзей, который может потревожить соседей.

Постановление предъявляет следующие требования к выгулу собак: обязательно наличие поводка (исключение - карликовые породы псов, щенки до 3 месяцев на руках у владельцев или в специальной клетке), намордника (кроме щенков до 3 месяцев или собак, анатомические особенности которых делают невозможным использование этого аксессуара).

На прогулку со взрослым псом нельзя отправлять детей до 14 лет или лиц, которые не могут контролировать поведение питомца.

«Запрещается появление с домашними животными на детских и спортивных площадках, территориях медицинских, образовательных, физкультурно-спортивных организаций, на пляжах и иных территориях, на которых выгул домашних животных запрещен в соответствии с действующим законодательством (не распространяется на собак-поводырей)», - говорится в постановлении.

Кроме того, пензенцы, выгуливая животных, должны иметь при себе средства для уборки продуктов их жизнедеятельности и «незамедлительно производить эту уборку».

Несоблюдение перечисленных требований ведет к административной ответственности.