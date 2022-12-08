Пензенские врачи готовятся к встрече с вирусом Эбола

08.12.2022 | 18:13

Вирус еще не проник в Россию, но врачи готовятся к возможной встрече с заразой. В клиническом центре специализированных видов медицинской помощи идут противоэпидемические занятия по особо опасным инфекциям. В этот раз в центре внимания лихорадка, которая унесла жизни тысяч жителей центральной и западной Африки. Речь идет о вирусе Эбола.

«Он передается контактным путем - это и гемоконтактный путь, и через физиологические жидкости человека, то есть слюна, пот, половой путь здесь может быть, через кровь может передаваться», - объяснил главный врач Пензенского областного клинического центра спецвидов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

Лекторы рассказали инфекционистам области о методах лечения и профилактики страшной болезни. По степени опасности ее можно сравнить с натуральной оспой. Летальность в среднем составляет 50%, инкубационный период - от 2 дней до 21, смерть наступает обычно на второй неделе из-за кровотечений и шока.

«Здесь и диарея, и геморрагические высыпания, повышение температуры. В общем, этиотропного лечения до сих пор нет, хотя есть варианты, что лечение можно провести сывороткой от лиц, которые уже переболели, как это мы делали при ковиде, но это пока только единичные случаи», - сообщил Сергей Рыбалкин.

В России усиливаются противоэпидемические меры. Возможно, вирус вышел за пределы территории, где обычно распространялся. Из Африки в Великобританию вернулся человек с ранними клиническими симптомами.