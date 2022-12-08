Общество

Названы условия для перевода детей на дистанционное обучение

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Администрациям школ порекомендовали отправлять класс на карантин, если по болезни отсутствуют более 20% учеников.

В этом случае ребята будут заниматься дистанционно.

Специалисты Роспотребнадзора уже подготовили и издали соответствующее методическое письмо, пишет ТАСС.

Такое условие для закрытия класса или группы в детском саду на карантин (более 20% заболевших) - стандартное при подъеме заболеваемости вирусными инфекциям. Так, его применяли в регионе в начале 2022 года, во время очередной волны коронавируса.

До этого выявление одного заразившегося COVID-19 ребенка означало, что на карантин и дистанционное обучение отправляется весь класс.

В России за последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 23,3%, в Пензенской области - на 17,4%.

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