Общество

Пензенцы начали готовиться к празднованию Нового года

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У кондитеров уже началась горячая пора. Если перед 8 марта, 1 сентября горожане часто довольствуются обычными тортами, то к Новому году всегда хотят чего-то волшебного.

Иван Букарев и его команда часами делают шары, банты, свечи и кроликов из шоколада - его в мастерскую завезли несколько центнеров: на создание одной золотой коробки уходит килограмм сладкого продукта.

«Корпус представлен из темного шоколада, внутри каждого корпуса - определенная начинка: творожно-черничная в круглых, в основном шаре - зеленый чай и клубника», - объяснил кондитер Иван Букарев.

Зачастую меняется только оформление десертов. Люди старшего возраста просят к Новому году классические торты «Прага», «Наполеон» и «Красный бархат». А вот молодежь требует чего-то неожиданного.

«Начинки с зеленым чаем, лайм, маракуйя, манго», - рассказал Иван.

По его словам, дома такую красоту создать очень сложно. К тому же ни один кондитер всех секретов мастерства никогда не раскроет до конца.

А вот в творческой артели «Квартала Луи» никаких тайн нет. Люди с ограниченными физическими возможностями мастерят здесь новогодние игрушки. Процесс создания шаров готовы показать от и до - повторить точно так же все равно не получится, потому что над каждым предметом здесь трудится команда и каждый вкладывает что-то свое.

«Один мастер грунтует обыкновенный шарик (он не стеклянный, чтобы не бился), другой раскрашивает небо и снег», - отметила руководитель творческой артели «Квартала Луи» Елена Смирнова.

Кому-то приходится рисовать домики и деревья.

Елку эти мастера в своем общем доме еще не поставили. Надеются, что какие-то из расписанных собственноручно шаров окажутся на их зеленой красавице, но большая часть игрушек должна порадовать пензенцев.

«Я хочу, чтобы человеку, кому достанется этот волшебный шарик, досталось все лучшее, все самое теплое, и хочу пожелать, чтобы он встретил свою судьбу в 2023-м», - пожелала член творческой артели «Квартала Луи» Ольга Чешуина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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