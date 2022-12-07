Общество

Нежелание школьников есть объяснили низкими вкусовыми пристрастиями

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«Дети в школах практически не едят», - заявил депутат Олег Шаляпин на заседании комиссии Пензенской гордумы в среду, 7 декабря.

«Очень много отходов. Они поковыряются в тарелке и несут сдавать, а там все вываливают в ведро», - заявил он, поинтересовавшись у руководства управления образования, с чем это может быть связано.

И. о. начальника Елена Петросова пояснила, что у детей очень низкие вкусовые пристрастия в плане здорового питания.

«Мы говорим о здоровом питании с родителями, привлекаем специалистов из Минздрава, чтобы они объяснили им все особенности. Но, к сожалению, пока работа с родителями положительного результата не дает. Будем продолжать работать», - отметила она.

Петросова уточнила и стоимость блюд. Так, трехразовое питание дошкольников до трех лет обходится их родителям в 80 рублей; ребят от трех до семи лет - в 92 рубля.

Что касается школьников, то для младшеклассников плата за завтрак или обед составляет 82 рубля (один из видов питания предоставляется бесплатно); для учеников 5-11-х классов завтрак стоит не более 60 рублей, обед - не более 80.

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