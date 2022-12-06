Покупатели отказываются от рыбы из-за высоких цен на нее

06.12.2022 | 17:35

Треть опрошенных покупателей решили отказаться от рыбы из-за ее высокой стоимости. При этом 96% из них желали бы чаще потреблять ее.

Результаты исследования приводят «Известия» со ссылкой на аналитический центр НАФИ.

Аналитики пришли к выводу, что россияне любят рыбу. 81% респондентов покупает ее и морепродукты регулярно, из них 36% - довольно часто (один или несколько раз в неделю), а 45% - один или несколько раз в месяц.

Больше всего любителей рыбы среди населения в возрасте от 35 до 44 лет. Реже ее приобретают молодежь, одинокие люди и малоимущие граждане.

Для 50% опрошенных решающее значение имеет цена на рыбу. 31% в итоге отказываются от покупки, глядя на стоимость.

В Пензенской области в октябре, согласно данным Пензастата, 1 кг мороженой разделанной рыбы в среднем обходился в 255 рублей (на 16 рублей дороже, чем в сентябре). Стоимость килограмма живой рыбы составляла 248 рублей (на 2 рубля дороже, чем в сентябре).

Наиболее затратна для пензенцев покупка маринованной, соленой и копченой рыбы (236 рублей за кг), а также деликатесных продуктов из рыбы (1 788 рублей за кг).

Килограмм лососевой икры в октябре в среднем стоил 5 022 рубля.