Сооснователь пензенской компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков вошел в топ-100 предпринимателей стран БРИКС в номинации «Прорыв года».
В числе других победителей международной премии Николай Кузяков был приглашен на Международный деловой форум БРИКС+, который состоялся в Москве с 28 по 30 ноября. Там прошло и награждение лучших бизнесменов из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Международный деловой форум БРИКС+ - это площадка, где встречаются предприниматели из стран - участниц БРИКС и стран, выстраивающих экономическое партнерство с ними. Прибыли представители как минимум 28 государств.
Участники форума презентовали передовые бизнес-модели, реализуемые в странах БРИКС и партнерах объединения. Целью мероприятия являлось развитие и укрепление сотрудничества, невзирая на период политической и экономической турбулентности в мире.
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