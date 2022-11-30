Под Пензой развернули мобильный пункт обогрева

30.11.2022 | 19:26

На обочине 617-го километра трассы М5 появились большие палатки с надписью МЧС. Это мобильный пункт обогрева. Внутри можно не только согреться.

«Связаться со своими родными и близкими, подзарядить телефоны, получить помощь медицинскую, психологическую», - сообщил зам. начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Александр Кутьменев.

А еще поесть и попить горячего. Сотрудники МЧС подчеркивают: это разворачивание мобильного пункта обогрева - тренировка. Реально палатки устанавливают, если спасателям сообщают о тяжелых метеоусловиях, пробках на трассе и замерзающих водителях. По словам специалистов, ситуации бывают разные и помогать приходится не всем одинаково.

«Пункты обогрева есть трех видов: мобильные, которые представлены сегодня, стационарные и подвижные. Стационарные разворачиваются на базе кафе, которые находятся вдоль дорог, как правило федерального значения. Органами местного самоуправления создаются подвижные пункты обогрева на автомобилях повышенной проходимости», - объяснил начальник отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Енютин.

Рядом с эмчеэсовцами бороться с холодом и заносами готовятся и другие службы, которые, если что, должны быстро приехать и оказать помощь. Это медики, дорожники, полицейские и сотрудники пожарно-спасательного центра. Владимир Бутусов из числа последних.

«Люди заболевают, вызывают скорую помощь, а скорая помощь пробиться не может. Приезжаем мы, грузим пострадавшего в сани и транспортируем до скорой помощи. Я участвовал в двух случаях», - рассказал сотрудник Пензенского пожарно-спасательного центра Владимир Бутусов.

Кстати, мобильные пункты обогрева спасатели разворачивают ежегодно, в последние десятилетия всегда только ради тренировки. Но в 2018-м получилось так: эмчеэсовцы практиковались, и в этот момент на дороге помощь потребовалась двум замерзающим дальнобойщикам. Так что огромная теплая палатка пригодилась.