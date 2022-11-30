Депутат рассказала об отрицательном отзыве на отсрочку для ученых

30.11.2022 | 14:58

Министерство обороны РФ дало отрицательный отзыв на законопроект об отсрочке для кандидатов и докторов наук. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщила депутат Госдумы Ксения Горячева в Telegram-канале.

По ее словам, в Минобороны посчитали, «что расширять указ президента об отсрочке «нецелесообразно», а принятых уже мер - достаточно».

«Вместе с Минобрнауки и Комитетом мы много работали в направлении стабилизации положения с учеными и педагогами. Точечно отрабатывали обращения. Мы не прекратим нашу работу. О дальнейших шагах буду сообщать», - написала Горячева.

Ранее сообщалось, что студенты-очники вузов, которые имеют государственную аккредитацию, не подлежат мобилизации. При этом учащиеся не должны числиться в запасе.

Также под частичную мобилизацию не попадут студенты, поступившие в магистратуру или аспирантуру сразу после окончания бакалавриата. Им предоставят отсрочку.

Студентов-заочников по решению комиссии могут призвать.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. 27 октября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков сообщил о выполнении задания по набору запасников на 100%.