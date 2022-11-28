Вагон поезда «Сура» украсили картинами Федота Сычкова

28.11.2022 | 18:13

В вагон заходишь будто в картинную галерею. С дверей всех купе на пассажиров смотрят румяные девушки, где-то дети катаются с горки - и везде буйство красок. В подобной атмосфере пензенцы могут добраться до Москвы или приехать обратно. Репродукции работ Федота Сычкова украшают единственный вагон поезда «Сура». Некоторые пассажиры их уже увидели.

«Им очень нравится, они восхищаются. Многие даже не знают этого художника, говорят, рады, хотят познакомиться с Федотом Сычковым. Я объясняю, что на каждой картине есть QR-код, они могут зайти и посмотреть все картины его, ближе познакомиться с его творчеством», - отметила начальник поезда Наталья Скородумова.

Проект по украшению вагона железнодорожники реализовали совместно с республиканским музеем изобразительных искусств имени Эрьзи и мордовскими чиновниками. В салоне разместили 16 репродукций.

Выбран Федот Сычков был потому, что это один из самых известных мордовских живописцев. На его картинах деревенский быт и яркие народные образы. Причем художник подчеркивал, что ему нравится писать именно мордву. А теперь его работы - гордость республики.

Увы, купить билеты в нарядный вагон очень сложно. Не потому, что они в дефиците. Просто этот состав путешествует по разным направлениям. Поезд можно встретить не только на направлении Пенза - Москва, но и Самара - Москва, Тольятти - Москва.

«Надо понимать, что курсирование состава у нас взаимоувязано в общий оборот, поэтому, если необходимо попасть в данный вагон, то это получится раз в 8-9 дней», - объяснил начальник вагонного участка «Пенза» Марат Асанов.

Но пассажирам нужно помнить: куда бы ни ехал поезд, у музейного вагона всегда № 8. Планируется, что в будущем таких передвижных выставок будет больше. Возможно, состав украсят работы какого-то знаменитого пензенского художника.