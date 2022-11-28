Общество

В Заречном во взрослой и детской поликлиниках идет ремонт

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Жители Заречного скоро не узнают свои поликлиники - и взрослую, и детскую. Все вместе это называется МСЧ № 59, и там идет ремонт. Здания ввели в эксплуатацию в начале 90-х, серьезных вложений с тех времен не было. Чтобы не доставлять пациентам и сотрудникам особых сложностей, медицинскую организацию решили не закрывать полностью, а приводить этажи в порядок по очереди. Там, где ремонта пока нет, врачи продолжают лечить, а выше или ниже идут работы.

«В результате капитального ремонта на пятом этаже будут отремонтированы кабинеты приема узких специалистов и коридор», - сообщила зам. начальника МСЧ № 59 г. Заречного Янина Никулина.

На 2022-й выделено 23 миллиона рублей: 15 миллионов на взрослую поликлинику и 8 на детскую. В последней уже успели сделать многое.

«Проводился ремонт фасада и начался ремонт туалетов на втором и на третьем этаже. На втором этаже практически туалет готов к эксплуатации, на третьем ведутся работы. На этом ремонт не заканчивается, он будет продолжаться», - отметила заведующая детской поликлиникой г. Заречного Татьяна Гаврилова.

В медицинских организациях появится и новое оборудование. Здания преображаются на средства целевой федеральной субсидии. Полностью завершить ремонт планируется в детской поликлинике в декабре 2023-го, а во взрослой - в 2024 году. Потратят на это 100 миллионов рублей. А вместе с оснащением и покупкой техники для транспортного парка уйдет больше 220 миллионов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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