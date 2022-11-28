Общество

Памятнику Белинскому на улице Лермонтова пообещали вечную жизнь

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Давно Виссарион Григорьевич не был так близко к людям. На землю великого критика спустили рабочие. Памятник Белинскому у корпуса педагогического института не демонтируют, просто меняют постамент. Старый кирпичный уже убрали. Установили другой - из гранита.

«Вечно будет стоять», - пообещал начальник хозяйственного управления вуза Равиль Хусяинов.

Самого Белинского планируют покрасить в следующем году.

Доцент Вячеслав Власов когда-то окончил историко-филологический факультет. Помнит, как стал студентом в 1969 году. Здесь было иное здание, перед которым тоже стоял Белинский, но другой.

«Потом корпус пришлось демонтировать, строить новый корпус, куда мы въехали в 1975 году. И старого памятника уже не было, он пришел в негодность», - отметил доцент кафедры «История России и методика преподавания истории» ПГУ Вячеслав Власов.

А современный Белинский появился здесь в 1994 году. Во время нынешнего монтажа, перед тем как занять место, полагающееся знаменитому публицисту, изваянию пришлось пережить еще несколько неприятных минут. Фигура критика висела в воздухе, пока рабочие пытались найти верное положение на постаменте.

В Пензе не один памятник Белинскому, но именно фигуре, стоящей у педагогического вуза, обычно достается больше всех внимания. Редко у какого студента филолога или историка нет фотографии с великим критиком.

В определенные даты здесь обязательно появляются цветы. Педагоги не дают забыть, что с 1948 года институт носит имя Виссариона Григорьевича Белинского.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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