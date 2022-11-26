В Пензе дома из программы расселения проходят дополнительную экспертизу

26.11.2022 | 09:57

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 15 ноября, одной из тем для обсуждения стало переселение из ветхого жилья.

Депутат Алексей Иванов поинтересовался: «В домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, проводятся какие-то дополнительные экспертизы. Чем это грозит жителям? Есть информация, что Москва хочет эти дома из программы вывести».

На вопрос ответил и. о. начальника Управления ЖКХ Пензы Ильдар Усманов.

«К домам, которые признаны аварийными и вошли в программу, изменились требования. В соответствии с ГОСТом надо было их пересмотреть. Мы заказывали дополнительную экспертизу, проверили эти дома», - пояснил он.

По словам Ильдара Усманова, пересмотру подверглось порядка 180 домов.

«Все они повторно признаны аварийными - за исключением нескольких. По шести домам у нас есть спорные вопросы, мы их дорабатываем до конца», - уточнил он.

Депутат попросил Ильдара Усманова подготовить и предоставить ему дополнительную информацию по таким постройкам.