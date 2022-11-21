Пензячки провели ярмарку в поддержку военнослужащих

21.11.2022 | 11:56

В минувшую субботу, 19 ноября, пензенский фонд «Неравнодушные сердца» организовал в Терновке благотворительную ярмарку, выручка от которой пошла на нужды солдат в зоне СВО.

Пензячки сами приготовили столько съедобного товара, что у посетителей разбегались глаза: были пирожные и торты, кексы и пряники, трубочки с кремом и орешки со сгущенкой, рулеты и печенья, пирожки и блины с творогом, пиццы и бургеры, беляши и сосиски в тесте.

Также можно было приобрести игрушки от рукодельниц, наборы для творчества и сувениры.

Ярмарка прошла в помещении - администрация магазина в Терновке бесплатно предоставила женщинам площадь для торговли, узнав, для чего ее организуют.

Волонтер фонда «Неравнодушные сердца» Юлия Шурупова рассказала, что, насколько ей известно, выручка от мероприятия составила около 70 тысяч рублей.

Пензячки планируют в будущем проводить еще подобные ярмарки и, если получится, то и в других районах города. «Душу греет, что есть на земле такие неравнодушные люди», «Сегодня поистине чудесный день! Ярмарка удалась!» - оставили горожане отзывы в группе фонда в Viber.

Фото Юлии Шуруповой.