Пензенский осужденный не отбыл наказание из-за мобилизации

В Спасском районе осужденный попросил отсрочить его наказание в связи с призывом по мобилизации.
5 августа сельчанина признали виновным в преступлении по части 1 статьи 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Его приговорили к 260 часам обязательных работ.
«Осужденный был поставлен на учет в УИИ УФСИН России по Пензенской области, приступил к отбыванию наказания и отбыл 136 часов обязательных работ», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.
После объявления в стране частичной мобилизации осужденный получил повестку и явился в военкомат. 27 сентября он отправился на место прохождения службы как участник СВО.
Данные обстоятельства служители Фемиды признали как исключительные, препятствующие отбыванию мужчиной наказания. Сельчанину была предоставлена отсрочка исполнения приговора на 6 месяцев.
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