Что выбрать: готовое жилье или покупку на старте продаж?

17.11.2022 | 13:28

В зависимости от конкретного жизненного сценария группа компаний «Территория жизни» всегда предлагает для своих клиентов возможность выбора и оптимальные условия покупки недвижимости. Изучим подробнее действующие предложения крупнейшего застройщика региона.

Первый вариант - покупка квартиры в готовой новостройке в ЖК «Арбековская застава».

Тем покупателям, кто хочет сразу переехать в готовое жилье, стоит рассмотреть введенные в эксплуатацию дома в ЖК «Арбековская застава». В ноябре при покупке клиенты смогут воспользоваться целым комплектом выгод от застройщика:

- «Квартира дня» *: скидка на специальный пул квартир в жилом комплексе «Арбековская застава»;

- отделка в подарок за счет снижения стоимости квадратного метра;

- льготная ипотека с господдержкой по ставке от 1,9% **;

- действует программа smart-рассрочки ***: клиент вносит 20% от стоимости квартиры, а дальнейшие платежи согласовываются с застройщиком;

- жилье в готовых домах.

Предложения распространяются, в частности, на квартиры в жилом комплексе «Арбековская застава», в 11-м строении 7-го микрорайона Арбеково. Первый этап строительства в сентябре был введен в эксплуатацию. Покупателям здесь предоставляется большой выбор квартир с продуманными классическими планировками, теплыми лоджиями и отделкой SMART PRO.

На выгодных условиях также доступны квартиры в Доме у школы - 11-м строении 6-го микрорайона. Рядом с домом располагается современная 78-я школа им. Генерала Глазунова. 4-й и 3-й этапы строения сданы, активно идет передача ключей.

А в строении 15Б по акции «Квартира дня» с выгодой можно приобрести просторную 3-комнатную квартиру площадью 76 квадратных метров. Квартиры в данном строении представлены с готовой отделкой SMART PRO. Дом сдан, а это значит, что можно сразу переехать в свою новую квартиру после регистрации сделки. Он находится рядом с парковой аллеей, в шаговой доступности - игровые и спортивные площадки, магазины, многоуровневый паркинг и торговая галерея. На первом этаже дома находится современный детский сад, что очень удобно для семей с детьми.

Второй вариант - выгодная инвестиция на старте продаж новых домов ЖК «Лугометрия».

В ноябре группа компаний «Территория жизни» объявила о старте продаж в новых строениях жилого комплекса «Лугометрия» в Арбекове. Пензенцы смогут купить квартиру в этом современном ЖК комфорт-класса по выгодным ценам на этапе старта продаж - от 2,4 млн рублей!

Новый строящийся ЖК комфорт-класса «Лугометрия» от группы компаний «Территория жизни» в динамично развивающемся районе Арбеково стал финалистом и победителем всероссийских конкурсов недвижимости ТОП ЖК и Urban Awards. Это настоящий «город в городе» с идеальным балансом общения с природой и комфортом городских условий. Особенность проекта - безопасные дворы без машин, в которых будут современные спортивные и детские площадки, воркаут-зоны и веломаршруты.

Проект активно реализуется, первые строения уже готовятся ко вводу в эксплуатацию в 4-м квартале 2022 года. И сейчас у пензенцев появилась отличная возможность приобрести квартиру в новом дворе «Лютик» жилого комплекса «Лугометрия».

Это отличный способ инвестирования средств в надежный актив - недвижимость.

Квартиру классической планировки от 2,4 млн рублей можно приобрести в ипотеку с господдержкой. На новые строения также действует программа smart-рассрочки ***.

Какой бы вариант ни выбрал клиент для своего жизненного сценария, можно быть уверенным, что решение будет индивидуальным и подобрано застройщиком с учетом всех действующих выгодных предложений.

Покупателей приглашают посетить офисы продаж ГК «Территория жизни», где менеджеры предложат оптимальный вариант планировки, подберут условия ипотеки и сопроводят сделку.

Записаться на консультацию можно по телефону +7(8412) 203-000.

Для удобства клиентов офисы работают без перерывов и выходных. Адреса: ул. 65-летия Победы, 29, - с 9:00 до 21:00; ул. Ульяновская, 91а - с 9:00 до 18:00.

* В рамках акции «Квартира дня» предоставляется дополнительная скидка в размере 5% на квартиры в 11-х строениях по адресам: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6, и ул. Генерала Глазунова, 11; в строении 15Б по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31, дом введен в эксплуатацию. Количество квартир ограничено. Полный список квартир опубликован на сайте территорияжизни.рф.

** Не является публичной офертой. Процентная ставка 1,9% годовых по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования в случае заключения застройщиком и ПАО «Промсвязьбанк» партнерского соглашения. Срок действия указанной процентной ставки - на весь период кредитования. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - до 30 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г. Срок действия акции - до 30.11.2022. Содействие в подборе финансовых услуг. Подробности по телефону 8 (8412) 21-06-75.

*** Программа smart-рассрочки действует на все строения ЖК «Лугометрия» и на 11-е строение в ЖК «Арбековская застава» по адресу ул. Генерала Глазунова, 11 (5-я, 6-я очередь). Клиент вносит 20% от стоимости квартиры, дальнейшие платежи согласовываются с застройщиком. Реклама. Заказчик ООО «Маркетинг и консалтинг».