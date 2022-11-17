А. Сурков: Пензенцев без обмундирования в зоне СВО нет

17.11.2022 | 11:30

В четверг, 17 ноября, военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» ответил на вопросы жителей региона, касающиеся мобилизации.

Пензенцы пожаловались: родственника мобилизовали без должного обмундирования, другой человек оказался на передовой без экипировки.

Андрей Сурков ответил, что все, что положено бойцу, мобилизованным выдали воинские части, в которых их комплектовали.

«Все мобилизованные наши были обеспечены необходимым вещевым имуществом по сезону. Каждое имущество было выдано под личную роспись военнослужащего. В случае таких заявлений можно прийти в часть-формирователь, это наш филиал военной академии, и посмотреть, насколько правдива или неправдива информация», - пояснил Сурков.

Он добавил, что губернатор обеспечил призванных набором: вещевыми и спальными мешками, термобельем, перчатками и другими предметами.

Также пензенцы в социальных сетях сообщили, что у некоторых мобилизованных нет на руках военного билета и жетона.

«Все наши мобилизованные граждане были обеспечены военными билетами, жетонами, а при их отсутствии были выписаны дубликаты и им вручены», - ответил Андрей Сурков.