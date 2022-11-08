Прокурор Пензенской области проведет личный прием граждан

08.11.2022 | 10:44

В пятницу, 11 ноября, прокурор Пензенской области Алексей Павлов проведет личный прием граждан по вопросам защиты их прав.

Прием пройдет с 10:00 до 12:00 в приемной Президента Российской Федерации в Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 110 (администрация Железнодорожного района г. Пензы), кабинет № 119.

Желающим встретиться с главой региональной прокуратуры следует записаться заранее.

Это можно сделать 8 и 9 ноября с 9:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45) и 10-го с 9:00 до 12:00 по телефону 8 (8412) 32-93-29.

Также по вопросу предварительной записи можно лично обратиться в кабинет дежурного прокурора прокуратуры области по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, д. 7, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.