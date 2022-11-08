Налоговые органы Пензенской области проведут дни открытых дверей

08.11.2022 | 17:59

10 и 11 ноября в налоговых инспекциях Пензенской области пройдут дни открытых дверей.

Сотрудники налоговой службы проинформируют о порядке исполнения направленных в 2022 году уведомлений по имущественным налогам.

Специалисты подробно расскажут, кто и в какие сроки должен уплачивать налоги, какие ставки и льготы применяются в конкретных муниципальных образованиях, ответят на другие вопросы по налогообложению имущества.

Все желающие при наличии паспорта смогут получить логин и пароль для подключения к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», сообщили в УФНС России по Пензенской области.

Дни открытых дверей пройдут:

- 10 ноября (с 9:00 до 18:00) и 11-го (с 9:00 до 16:45) - в инспекциях, расположенных в городах Пензе, Заречном, Кузнецке, Сердобске, Каменке, Никольске, Нижнем Ломове, селе Бессоновка;

- 10 ноября - в территориально обособленных рабочих местах (ТОРМ) по Пензенскому району межрайонной ИФНС России № 3;

- 11 ноября - в ТОРМ по Мокшанскому району межрайонной ИФНС России № 3;

- 10 и 11 ноября - в ТОРМ по Колышлейскому району межрайонной ИФНС России № 4 и в ТОРМ по Башмаковскому и Земетчинскому районам межрайонной ИФНС России № 6.