Общество

У пензенцев появилась новая причина потерять работу

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Жители Пензенской области могут потерять работу из-за мобилизации работодателя. Закон, согласно которому призыв нанимателя становится основанием для прекращения трудового договора, подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Он опубликован на портале правовой информации.

В документе дополняется список обстоятельств, из-за которых действие трудового договора прекращается вне зависимости от воли сторон. К ним теперь относится призыв «физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица, на военную службу по мобилизации».

Однако если работодатель до своей мобилизации успел передать свои обязанности другому лицу, его сотрудники сохраняют свое место.

Необходимо отметить, что положение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября этого года.

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