Общество

В Пензе подвели итоги конкурса детского творчества

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В 2022 году в областном конкурсе художественного творчества «Пожарная безопасность глазами детей» приняли участие более 3 000 человек - школьники из 27 районов региона.

«Лично для себя я делаю такой вывод, что с каждым годом качество выполненных работ по различным направлениям, по различным тематикам возрастает, становится на уровень выше. Это заслуга наших детей, наших номинантов, но это и заслуга их родителей, преподавателей. За это им благодарность», - отметил 1-й заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Поделки ребят выполнены в разных техниках - по этому пункту ограничений не было, оценивали творческий подход, оригинальность и соответствие теме пожарной безопасности.

Ангелина Барабанова заняла третье место.

«Я связала этого пожарного, наверное, за неделю. Мне очень нравится вязать крючком, и я решила поучаствовать в конкурсе», - рассказала школьница.

Победитель Илья Семистяга целый месяц создавал свою картину: выжигал, затем раскрашивал гуашью.

Анна и Николай Буэль подошли к конкурсу по-семейному, будучи братом и сестрой, и вместе создавали свой витраж.

«Рисовали специальными красками: обводили контур, потом заливали. Витраж - это красиво, ярко, интересная работа, которую нечасто можно встретить на конкурсе», - пояснили участники конкурса.

Каждый занял первое место и получил подарок.

Наградили и участников двух других областных конкурсов: литературного творчества «Человек доброй воли» и танцевально-песенного фестиваля «Юные таланты - за безопасность».

«Номер, за который получили первое место, называется «Огонь и вода». Этот номер занял второе место на всероссийском фестивале «Таланты и поклонники», - сообщила начальник отдела ВДПО Пензенской области Ирина Егорова.

Теперь ребятам можно снова набираться вдохновения и начинать творить. Дан старт новому конкурсу, посвященному пожарной безопасности.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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