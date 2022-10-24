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Общество

На набережной Суры хотят сделать дополнительные пандусы

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В Пензе на набережной Суры необходимо создать безбарьерную среду для перемещения маломобильных групп населения.

На проблему указал подписчик губернатора в соцсети «ВКонтакте» Алексей.

«Два больших пандуса по краям набережной, дающих спуск к дорожке вдоль воды, выполнены безупречно! Однако сама дорожка вдоль воды с обеих сторон от «Ростка» заканчивается тупиками посередине. Проехать вдоль воды, спустившись по пандусу на одном краю и поднявшись на противоположном, нельзя. Этому мешает лестница посередине пути, у самого «Ростка», - объяснил мужчина.

Свои слова он проиллюстрировал снимками, на которых можно видеть, что лестницы у знаменитой пензенской стелы действительно неприспособлены для маломобильных граждан и перекрывают им путь к пирсу, где швартуется водный транспорт.

Алексей отметил необходимость создания кольцевого безбарьерного прогулочного маршрута.

«Исправить проблему можно двумя металлическими пандусами, сваренными из просечно-вытяжного листа и прямоугольного стального профиля. Это не перекроет работы существующего ливнестока и максимально дешево. Оценочное время работ - один день», - высказался пензенец.

На обращение мужчины ответил представитель мэрии. По его словам, проектом реконструкции набережной дополнительные пандусы не предусмотрены, как и создание кольцевого прогулочного маршрута, соединяющего верхнюю и нижнюю части обновленной зоны у Суры.

В понедельник, 24 октября, последовал иной ответ.

«В муниципальное бюджетное учреждение «Пензавтодор» направлена заявка на рассмотрение возможности обустройства пандуса на указанной территории», - сообщил представитель городской администрации.

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Источник — фото Алексея Киселева
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