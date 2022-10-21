Общество

В Пензе завершают ремонт фасада дома на Октябрьской, 6

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Летом 2022-го дом № 14 на Московской перешел в ведение единой муниципальной управляющей организации по обслуживанию жилого фонда. За это время многоквартирное строение подготовили к отопительному сезону, установили приборы учета, привели в порядок внутридворовую территорию, осветительную технику в подъездах.

«Будем говорить так: в противовес частным управляющим компаниям, которые просто собирают деньги и ничего не делают, муниципальная для того и нужна, чтобы создать альтернативу», - сообщил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

«Аварийные ситуации в каждом доме возникают, на любую они реагируют в течение получаса, как, наверное, это и положено. Компаний было много, но они совершенно по-другому работали», - рассказала пензячка.

«У нас сейчас осуществляется управление 15 домами, а аварийно-диспетчерская служба обслуживает около 600 домов. Они могут обратиться в службу, чтобы устранить ту или иную аварию», - отметил директор МУП «Жилье-16» Анатолий Синичкин.

Один из домов, который перешел к единому муниципальному предприятию, находится на Октябрьской, 6. Чтобы отремонтировать фасад многоквартирного строения, его пришлось включить в специально созданную администрацией города программу по историческому восстановлению центра.

«Данный дом длительное время не приводился в порядок, и средств, которые собираются жителями на обслуживание дома, недостаточно для приведения в порядок самого фасада. Но мы прекрасно понимаем, что это лицо города: рядом с вокзалом - все приезжающие сразу видят необустроенный старый дом», - объяснил Александр Басенко.

Работы идут с опережением графика. День-два, и финальные штрихи макияжа будут завершены. Как дом выглядел раньше, можно представить, посмотрев на внешний вид здания напротив.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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